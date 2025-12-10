Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com o comunicado divulgado, as diligências inserem-se num processo relacionado com a atuação da anterior direção do sindicato, então presidida pelo enfermeiro Pedro Costa.

A atual direção afirma estar “totalmente disponível” para colaborar com as autoridades judiciais, garantindo a entrega de toda a documentação considerada necessária para o esclarecimento dos factos. Acrescenta ainda que, caso se venha a comprovar que o SE foi lesado, pretende ser ressarcida pelos eventuais responsáveis.

Apesar da situação, o sindicato assegura aos seus associados que se mantém o normal funcionamento da instituição e a continuidade da sua atividade na defesa dos direitos dos enfermeiros e da Enfermagem.

