A operação surgiu na sequência da crescente pressão policial na zona de Gibraltar, que levou organizações criminosas a alterar rotas e locais de descarga de droga, deslocando a atividade para a fronteira luso-espanhola, nomeadamente para o rio Guadiana e canais adjacentes. A localização estratégica destes cursos de água passou a ser vista pelos traficantes como uma oportunidade para entradas rápidas com embarcações semirrígidas de grande potência.

Durante o período operacional, GNR e Guardia Civil reforçaram a vigilância por terra, mar e ar, intensificando controlos em zonas do Algarve e em vários municípios de Huelva. Ao longo das três semanas, foram realizados mais de 200 pontos de verificação, controlados mais de 400 veículos e identificadas mais de 900 pessoas.

O balanço da operação foi considerado positivo pelas autoridades: 15 pessoas foram detidas e apreendidos 1.509 quilos de haxixe, 36 embarcações — nove das quais de alta velocidade —, 36.800 litros de combustível, 13 veículos e uma arma de fogo. Foram ainda elaborados 98 autos de contraordenação.

As autoridades destacam que o aumento da presença policial e a coordenação permanente permitiram travar significativamente a atividade das redes criminosas, não só no transporte de droga, mas também nas operações logísticas associadas, como a substituição de tripulações e o fornecimento de mantimentos e material.

Do lado português, participaram a Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras da GNR, os Comandos Territoriais de Faro e Beja, a Secção de Investigação Criminal do Grupo de Intervenção de Operações Especiais e a Força Aérea Portuguesa. Do lado espanhol, estiveram envolvidos meios terrestres, marítimos e aéreos de diversas unidades da Guardia Civil.

As duas forças confirmam que novas ações conjuntas estão já em planeamento, com o objetivo de manter a pressão sobre o crime organizado e consolidar a cooperação transfronteiriça.

