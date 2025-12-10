Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O despacho que divulga as datas das provas deste ano letivo já foi publicado em Diário da República e pode ser consultado aqui.

4.º ano — Provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA)

27 maio a 9 de junho: Educação Artística

Educação Artística 2 de junho: Português

Português 5 de junho: Matemática

6.º ano — Provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA)

29 de maio: Inglês

Inglês 3 de junho: Português

Português 8 de junho: Matemática

9.º ano — Provas finais do Ensino Básico

1.ª fase:

17 de junho: Português

22 de junho: Matemática

2.ª fase:

16 de julho: Português

20 de julho: Matemática.

Exames finais nacionais do Ensino Secundário:

1.ª fase:

16 de junho: Português (12.º) e Economia A (11.º)

17 de junho: Geometria Descriiva A (11.º), Alemão (11.º), Espanhol (11.º), Francês (11.º), Italiano (11.º), Latim (11.º), Mandarim (11.º)

18 de junho: Biologia e Geologia (11.º)

19 de junho: Geografia (11.º)

22 de junho: História A (12.º), História B (11.º), História da Cultura e das Artes (11.º), Literatura Portuguesa (11.º)

23 de junho: Matemática A (12.º), Matemática B (11.º), Matemática Aplicada às Ciências Socias (11.º), Inglês (11.º)

25 de junho: Física e Química A (11.º)

26 de junho: Desenho A (12.º) e Filosofia (11.º)

2.ª fase:

16 de julho: Português (12.º) e Geografia A (11.º)

Português (12.º) e Geografia A (11.º) 17 de julho: Física e Química A (11.º), Literatura Portuguesa (11.º) Economia A (11.º), História da Cultura e das Artes (11.º) e Latim (11.º)

Física e Química A (11.º), Literatura Portuguesa (11.º) Economia A (11.º), História da Cultura e das Artes (11.º) e Latim (11.º) 20 de julho: Matemática A (12.º), Matemática B (11.º), Matemática Aplicada às Ciências Sociais (11.º) e Filosofia (11.º)

Matemática A (12.º), Matemática B (11.º), Matemática Aplicada às Ciências Sociais (11.º) e Filosofia (11.º) 21 de julho: História A (12.º), Biologia e Geologia (11.º), História B (11.º), Geometria Descritiva A (11.º), Alemão (11.º), Espanhol (11.º), Francês (11.º), Italiano (11.º) e Mandarim (11.º)

História A (12.º), Biologia e Geologia (11.º), História B (11.º), Geometria Descritiva A (11.º), Alemão (11.º), Espanhol (11.º), Francês (11.º), Italiano (11.º) e Mandarim (11.º) 22 de julho: Desenho A (12.º) e Inglês (11.º).

___

