Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
O despacho que divulga as datas das provas deste ano letivo já foi publicado em Diário da República e pode ser consultado aqui.
4.º ano — Provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA)
- 27 maio a 9 de junho: Educação Artística
- 2 de junho: Português
- 5 de junho: Matemática
6.º ano — Provas de Monitorização da Aprendizagem (ModA)
- 29 de maio: Inglês
- 3 de junho: Português
- 8 de junho: Matemática
9.º ano — Provas finais do Ensino Básico
1.ª fase:
- 17 de junho: Português
- 22 de junho: Matemática
2.ª fase:
- 16 de julho: Português
- 20 de julho: Matemática.
Exames finais nacionais do Ensino Secundário:
1.ª fase:
16 de junho: Português (12.º) e Economia A (11.º)
17 de junho: Geometria Descriiva A (11.º), Alemão (11.º), Espanhol (11.º), Francês (11.º), Italiano (11.º), Latim (11.º), Mandarim (11.º)
18 de junho: Biologia e Geologia (11.º)
19 de junho: Geografia (11.º)
22 de junho: História A (12.º), História B (11.º), História da Cultura e das Artes (11.º), Literatura Portuguesa (11.º)
23 de junho: Matemática A (12.º), Matemática B (11.º), Matemática Aplicada às Ciências Socias (11.º), Inglês (11.º)
25 de junho: Física e Química A (11.º)
26 de junho: Desenho A (12.º) e Filosofia (11.º)
2.ª fase:
- 16 de julho: Português (12.º) e Geografia A (11.º)
- 17 de julho: Física e Química A (11.º), Literatura Portuguesa (11.º) Economia A (11.º), História da Cultura e das Artes (11.º) e Latim (11.º)
- 20 de julho: Matemática A (12.º), Matemática B (11.º), Matemática Aplicada às Ciências Sociais (11.º) e Filosofia (11.º)
- 21 de julho: História A (12.º), Biologia e Geologia (11.º), História B (11.º), Geometria Descritiva A (11.º), Alemão (11.º), Espanhol (11.º), Francês (11.º), Italiano (11.º) e Mandarim (11.º)
- 22 de julho: Desenho A (12.º) e Inglês (11.º).
___
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários