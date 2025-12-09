Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“Foi entendido pelo juiz de instrução criminal que a prova é insuficiente. Eu penso que o Ministério Público, segundo as indicações que tenho, irá recorrer da decisão e, portanto, é uma decisão judicial que nós respeitamos, mas que iremos interpor recurso em relação a ela”, afirmou o magistrado, refere o Diário de Notícias (DN), citando a Lusa.

A detenção dos 11 agentes das forças de segurança ocorreu no âmbito da operação “Safra Justa”, conduzida pela Polícia Judiciária, que resultou num total de 17 detidos. A investigação incide sobre uma rede criminosa suspeita de controlar centenas de trabalhadores estrangeiros no Alentejo, muitos deles sob coação, ameaças e exploração laboral.

Quatro dias após as detenções, o Tribunal Central de Instrução Criminal aplicou prisão preventiva apenas a três arguidos civis. Os restantes, entre eles os militares da GNR e o agente da PSP, saíram em liberdade. O tribunal justificou a decisão com a impossibilidade de considerar escutas telefónicas não transcritas pelo MP para fundamentar medidas de coação mais gravosas.

Entretanto, o Ministério da Administração Interna determinou a abertura de processos disciplinares aos onze agentes agora arguidos, a cargo da Inspeção-Geral da Administração Interna. Fonte oficial da GNR, revela o DN, confirmou que os militares regressaram ao serviço no dia 2 de dezembro, permanecendo nos respetivos postos enquanto aguardam os desenvolvimentos disciplinares. Já o agente da PSP encontra-se de baixa desde setembro.

A organização desmantelada controlava cerca de 500 trabalhadores estrangeiros, embora nem todos sejam considerados vítimas de tráfico de seres humanos. Entre os seis civis detidos, quatro são portugueses e dois são estrangeiros oriundos do sul da Ásia.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.