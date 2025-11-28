Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo o advogado, de acordo com o CM, citando a lusa, uma dezena de arguidos ficou com Termo de Identidade e Residência (TIR), enquanto os restantes sete aguardam medidas de coação, cuja decisão está marcada para este sábado. O Ministério Público pediu prisão preventiva para os sete suspeitos.

Em declarações à porta do tribunal, Frederico Miguel Alves esclareceu que a prisão preventiva foi promovida para um militar da GNR, um agente da PSP e alguns civis, enquanto os demais arguidos ficaram sujeitos a outras medidas de coação que implicaram a sua libertação imediata. O advogado indicou ainda que um dos seus clientes está em prisão preventiva e outro foi libertado, aguardando a decisão sobre as medidas para os restantes arguidos no sábado, às 18h00.

Na manhã de terça-feira, a Polícia Judiciária (PJ), no âmbito de um inquérito do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP), desencadeou a operação “Safra Justa”, cumprindo 50 mandados de busca e 17 mandados de detenção em Beja, Portalegre, Figueira da Foz e Porto.

A vasta operação no Alentejo destinou-se a desmantelar uma rede de exploração laboral, extorsão e maus-tratos a imigrantes.

