A investigação começou em agosto, na sequência de denúncias sobre um alegado esquema de conluio entre funcionários da CVRVV e empresários do setor vinícola. O objetivo seria favorecer certos operadores, omitindo a fiscalização da origem e do trânsito das uvas e do seu depósito em adegas durante a vindima de 2025.

A CVRVV é responsável pelo controlo da produção e comércio de vinhos com Denominação de Origem (DO) e Indicação Geográfica (IG), certificando a qualidade, origem, castas, processos de vinificação e estágio dos vinhos. O esquema em causa colocava em risco a credibilidade destas certificações.

Entre os detidos estão quatro funcionários da Divisão de Fiscalização e Controlo da CVRVV e quatro empresários do setor do vinho. A investigação recolheu provas sobre o conluio, incluindo a violação das regras de certificação e a tentativa de impedir reforços de fiscalização, mesmo com operações especiais conduzidas pela GNR e ASAE.

No âmbito da operação, foram constituídos arguidos 17 indivíduos e entidades coletivas, e apreendidos bens e numerário. Os detidos serão apresentados ao Tribunal de Instrução Criminal do Porto para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.

