A operação FRANCISKAN-EVEREST, iniciada em julho de 2024, teve como alvo uma rede que introduzia cidadãos estrangeiros em situação irregular para trabalhar em propriedades agrícolas nas províncias de Albacete, Alicante, Castellón, Ciudad Real, Cuenca, Múrcia, Valência e Saragoça. Segundo as autoridades, 294 das 322 vítimas encontravam-se em situação irregular em Espanha.

O modus operandi da organização consistia em aproveitar imigrantes com vistos de turista, encaminhando-os para locais onde os direitos laborais eram violados. Em Villalgordo del Júcar, Albacete, os trabalhadores eram alojados em condições indignas, amontoados em colchões no chão, sem ventilação adequada e com poucas casas de banho.

As jornadas laborais chegavam a 12 horas, e os trabalhadores pagavam comissões abusivas por transporte, alojamento e alimentação. Muitos ficaram meses sem receber qualquer remuneração, recebendo apenas alimentação básica. Ocorreram também acidentes de viação nas deslocações para os locais de trabalho, com uma vítima mortal de origem nepalesa.

Durante a operação, a polícia realizou nove buscas, apreendendo dinheiro, documentos, telemóveis, material informático, faturas, veículos e bloqueando contas bancárias ligadas à rede criminosa.

As vítimas já estão a ser realojadas com o apoio da Embaixada do Nepal, associações culturais, Cruz Vermelha Espanhola e autoridades locais, que providenciam alimentos, roupas e alojamento temporário. A regularização da situação legal dos imigrantes também está em curso, coordenada pela Subdelegação do Governo em Albacete.

Dos 11 detidos, seis ficaram em prisão preventiva sem fiança. Apesar da operação ter sido dada como concluída, novas detenções não estão descartadas.