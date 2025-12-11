Na mala de viagem do detido foram encontrados cerca de cinco quilos e meio de um produto que reagiu positivamente a metanfetamina após realização de testes.

A droga tinha sido transportada desde um país da América Latina, dissimulada no interior de pacotes de café.

O homem, de 45 anos, foi presente à autoridade judiciária para primeiro interrogatório e ficou em prisão preventiva. As investigações continuam, no âmbito do trabalho regular da Polícia Judiciária para prevenir a entrada de estupefacientes em território nacional por via aérea.

A operação foi conduzida pela Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.