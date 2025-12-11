Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nuno Reininho, presente no local, descreveu ao Correio da Manhã o momento como um “enorme susto”. “O condutor do camião investiu sobre nós, quando estávamos junto à passadeira, numa atitude pacífica. Não parou e um dos colegas ainda chegou a cair ao chão”, relatou ao jornal.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi chamada ao local e registou o incidente. O condutor do camião não terá parado após a tentativa de atropelamento, sendo desconhecidas até ao momento as razões do seu comportamento.

O caso está agora a ser investigado pelas autoridades, que procuram esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

