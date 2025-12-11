Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"O país está a trabalhar, e uma parte está a exercer o legítimo direito à greve. No entanto, essa parte é minoritária; a grande maioria continua a trabalhar. E nós também estamos a trabalhar", afirmou o primeiro-ministro à saída do Conselho de Ministros, acompanhado pela ministra do Trabalho, Rosário Palma Ramalho.

Esta quinta-feira, 11 de dezembro, os portugueses enfrentam uma paralisação nacional que afeta diversos setores. Apesar da adesão de vários sindicatos, foram garantidos serviços mínimos em transportes públicos, aviação e saúde, assegurando o funcionamento essencial de algumas linhas e serviços fundamentais.

__

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.