A operação foi conduzida pela Coastal Patrol Vessel (CPV) P01 BOJADOR, da Unidade de Controlo Costeiro e de Fronteiras (UCCF), no âmbito de uma missão de vigilância costeira destinada a detetar atividades ilícitas transfronteiriças e controlar fluxos de imigração irregular. O alerta para a presença das duas embarcações suspeitas foi confirmado com o apoio de meios aéreos da Frontex.

A primeira embarcação, em avançado estado de degradação e com flutuadores a perder ar, transportava 22 migrantes. A situação foi classificada pelos militares da GNR como de risco iminente, exigindo uma intervenção rápida para garantir a segurança das pessoas a bordo. Minutos depois, foi intercetada uma segunda embarcação, onde seguiam 17 migrantes, entre eles quatro menores.

A operação insere-se na “Joint Operation SPAIN – INDALO 2025”, liderada pela Guardia Civil e coordenada pela Frontex. No âmbito desta missão, a P01 BOJADOR reforça, entre 7 de dezembro de 2025 e 21 de janeiro de 2026, a vigilância das fronteiras externas da União Europeia, contribuindo também para o combate ao crime transfronteiriço e para ações de busca e salvamento.

