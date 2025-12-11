Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a CGTP, os "dados recolhidos até às 10h50 confirmam adesão massiva à Greve Geral".

No documento divulgado no site é possível ver que há câmaras municipais, juntas de freguesia, agrupamentos de escolas, jardins de infância, lotas, fábricas e vários serviços públicos completamente encerrados.

A Federação Nacional dos Médicos (FNAM) avançou que hospitais e centros de saúde estão a funcionar "apenas com serviços mínimos".

"O grande responsável é Luís Montenegro, cujo Governo que lidera tem sido intransigente nas negociações de um pacote laboral que coloca em risco o trabalho dos médicos e de todos os profissionais de Saúde dos setores público, privado e social", avançou Joana Bordalo e Sá, presidente da FNAM.

"Se o pacote avançar, a situação dos médicos do SNS agravar-se-á, com os vínculos a tornarem-se mais precários e os horários ainda mais desregulados, além de que serão afetadas questões como a parentalidade, a amamentação e a própria liberdade sindical", disse.

Vários serviços de Finanças encontram-se esta quinta-feira encerrados devido à greve convocada pelas centrais sindicais. Embora não tenha subscrito o pré-aviso nacional, o Sindicato dos Trabalhadores dos Impostos (STI) admite que a paralisação está a provocar um "impacto significativo" no funcionamento da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT).

Gonçalo Rodrigues, presidente do STI, esclarece que o sindicato decidiu apoiar a greve apesar de não ter participado formalmente no pré-aviso. "Apoiámos a greve e fizemos um comunicado a apoiar. Os colegas têm todas as razões para fazer greve", afirma.

O setor da saúde também está a ser afetado, com alguns serviços parados nos hospitais por todo o país.

Há também constrangimentos nos transportes, inclusive nos aeroportos nacionais.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.