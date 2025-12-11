Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo os dados da ERS, entre 2023 e 2024, o número de laboratórios convencionados diminuiu 23%, enquanto o número de concelhos sem qualquer prestador passou de 57 para 73, abrangendo atualmente 26,3% do território continental, lê-se em comunicado enviado às redações.

De acordo com os dados apresentados, os laboratórios convencionados realizam mais de 100 milhões de exames por ano, atendendo cerca de 14 milhões de utentes, dos quais 55% são beneficiários do SNS.

Atualmente, a rede de proximidade conta com 3.300 pontos de acesso em todo o país, desempenhando um papel crucial na resposta assistencial, já que entre 70% e 80% das decisões clínicas dependem de resultados laboratoriais e 95% dos percursos assistenciais envolvem exames de patologia clínica ou anatomia patológica.

A ANL atribui a retração a fatores como a ausência de atualização das tabelas de atos e preços convencionados, o aumento dos custos operacionais e a internalização de serviços por Unidades Locais de Saúde (ULS), que têm fragilizado a sustentabilidade do setor.

“A retração da rede convencionada é um sinal claro de que é necessário agir para proteger a capacidade de resposta aos utentes”, afirmou Nuno Marques, diretor-geral da ANL.

A associação reiterou o compromisso de colaborar com as entidades competentes para adotar medidas que reforcem a rede e garantam a continuidade do acesso às análises clínicas em todo o país. "O setor convencionado cumpre a sua missão todos os dias, mas precisa de condições estáveis e de uma valorização contratual que garanta a continuidade do acesso, sobretudo nas regiões onde a oferta é mais limitada”.

