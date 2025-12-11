Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O responsável assume funções a partir de 12 de dezembro de 2025, para um mandato de dois anos e meio.

O primeiro encontro do Eurogrupo sob a presidência de Kyriakos Pierrakakis está previsto para o dia 19 de janeiro de 2026.

Kyriakos Pierrakakis, ministro da Economia e das Finanças da Grécia, conseguiu superar o homólogo belga, Vincent Van Peteghem.

O Eurogrupo é um organismo informal que reúne os ministros das Finanças dos países da área euro para discutir questões de interesse comum relacionadas com a moeda única. A principal missão é assegurar uma coordenação estreita das políticas económicas dos Estados-membros da zona euro. O grupo reúne-se, habitualmente, uma vez por mês, na véspera do Conselho de Assuntos Económicos e Financeiros.

A primeira reunião do Eurogrupo realizou-se a 4 de junho de 1998, no Luxemburgo. O primeiro presidente foi Jean-Claude Juncker, seguido por Jeroen Dijsselbloem, Mário Centeno e Paschal Donohoe.

