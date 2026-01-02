Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A GNR fiscalizou 57.519 condutores, tendo detetado 787 casos de condução sob efeito de álcool, dos quais 350 resultaram em detenções por taxas iguais ou superiores a 1,2 g/l. Foram ainda detidas 113 pessoas por conduzirem sem habilitação legal.

No total, a GNR registou 7.281 contraordenações rodoviárias, incluindo 1.130 por excesso de velocidade, 437 por álcool, 191 por falta ou uso incorreto do cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças, 164 por uso indevido do telemóvel, 1.004 por falta de inspeção periódica e 317 por falta de seguro obrigatório.

No mesmo período, a GNR contabilizou 1.060 acidentes rodoviários, contabilizado nove mortos, 28 feridos graves e 284 feridos ligeiros.

Por sua vez, a PSP efetuou 371 detenções em todo o país, das quais 219 relacionadas com crimes rodoviários, incluindo 120 por condução sob efeito de álcool e 77 por falta de habilitação, 19 por crimes contra a propriedade e 36 por tráfico de estupefacientes, com apreensão de 18.590 doses individuais. Foram também apreendidas cinco armas de fogo, 19 armas brancas, 23 munições, seis outras armas e 19.432 artigos de pirotecnia.

Em termos de fiscalização rodoviária, a PSP controlou 8.744 condutores e 24.780 viaturas, detetando 2.282 infrações, destacando-se 328 por excesso de velocidade, 230 por falta de inspeção, 92 por falta de seguro, 56 por álcool, 42 por uso indevido do telemóvel e 17 por cinto de segurança ou sistema de retenção para crianças. A sinistralidade registou 727 acidentes, com quatro mortos, 11 feridos graves e 193 feridos ligeiros.

As operações visaram a prevenção da criminalidade, a segurança rodoviária e o apoio aos cidadãos durante o período festivo, com reforço de patrulhas e ações de fiscalização em todo o território nacional.

