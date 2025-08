Portugal prepara-se para mais uma vaga de calor severo. A partir de domingo, uma massa de ar quente vinda do norte de África vai instalar-se sobre a Península Ibérica, e consigo traz temperaturas muito acima do normal para esta altura do ano.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) já fala num “episódio de tempo quente consideravelmente severo”, com máximas previstas entre 36ºC e 44ºC até quarta-feira, dia 6.

Ainda assim, domingo deverá ser o dia mais quente — Santarém pode chegar aos 44ºC, Lisboa aos 40ºC, o Porto aos 37ºC e Faro aos 34ºC. Já Aveiro será o distrito mais fresco, com uma previsão de 28ºC.

A intensidade do calor será sentida também à noite, com mínimas entre os 20ºC e os 25ºC, o que significa noites tropicais na generalidade do território.

Todos os distritos de Portugal continental, exceto Faro, estarão sob aviso laranja no domingo, entre as 09h00 e as 18h00.

Em Espanha, as previsões são igualmente preocupantes. As autoridades meteorológicas prevêm temperaturas até 45ºC em partes da Andaluzia e da Extremadura, com valores que poderão ultrapassar os 42ºC em várias zonas do país. As noites também não trarão alívio — em muitas regiões, os termómetros não devem baixar dos 23ºC a 25ºC.

Entretanto, o calor já teve consequências graves. Entre 26 e 30 de julho, Portugal registou 264 mortes em excesso, um aumento de 21,2% face à média esperada para esse período. Os dados do Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge apontam especial impacto nas pessoas com 75 ou mais anos, sobretudo na região Norte.

A Direção-Geral da Saúde admite que o novo episódio de calor extremo poderá causar um novo aumento da mortalidade, com efeitos mais acentuados nas regiões Norte, Centro e Alentejo, segundo o índice ÍCARO. Em resposta, foram ativados planos de contingência e reforçada a comunicação com a população.

Perante o cenário previsto, a DGS reforça as recomendações: