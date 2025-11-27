Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A temperatura máxima média chegou aos 24,57°C, 2,61°C acima do normal, enquanto a temperatura mínima média atingiu os 13,42°C, ficando 1,80°C acima do valor habitual. Durante quase todo o mês, os valores de temperatura — máxima, média e mínima — mantiveram-se acima da média mensal, com destaque para a onda de calor que se estendeu de 10 a 19 de outubro e afetou cerca de 60% das estações meteorológicas, principalmente nas regiões Norte, Centro e Alto Alentejo. Entre 19 e 24 de outubro, a temperatura mínima ultrapassou em mais de 3°C o valor esperado, estabelecendo novos recordes em Portel e Mértola.

Apesar do calor, outubro registou precipitação abaixo da média, com um total de 86,4 mm, correspondendo a apenas 79% do valor normal do período 1991-2020. Os dias com maiores acumulações ocorreram entre 28 e 31 de outubro, com destaque para a região de Lisboa, Algarve e o litoral Norte e Centro. No dia 29 foram registados quatro novos extremos de precipitação diária em Cabo Raso, Dois Portos, Barreiro e Santa Cruz.

O déficit de chuva contribuiu para a manutenção e agravamento da seca meteorológica em várias regiões do país. No final do mês, 66% do território apresentava condições de seca fraca a severa, sobretudo nas regiões Centro-Sul e Sul, enquanto a situação no Norte e Centro registava apenas uma diminuição da intensidade da seca.

Em termos globais, outubro de 2025 foi 0,70°C mais quente do que a média do período 1991-2020, com uma temperatura média do ar à superfície de 15,14°C, sendo o terceiro outubro mais quente de que há registos. A temperatura europeia também esteve acima da média, com 10,19°C, e se destacou na Fennoscândia e no sul da Península Ibérica. Já o sudeste europeu registou temperaturas abaixo do habitual, com precipitação superior à média nos Balcãs e condições mais secas na maior parte da Península Ibérica, norte de Itália, Islândia e nordeste da Europa.

Outubro de 2025 foi ainda o primeiro mês desde abril a apresentar temperaturas globais acima de 1,5°C em relação ao período pré-industrial (1850-1900), reforçando a tendência de aquecimento registada ao longo do ano.

