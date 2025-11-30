Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Entre as recomendações da DGS, divulgadas pelo Expresso citando a Lusa, estão evitar exposições prolongadas ao frio e mudanças bruscas de temperatura, vestir-se por camadas, usar gorro, luvas e cachecol, e manter-se ativo dentro de casa, evitando ficar sentado mais de uma hora seguida. A hidratação, o consumo de sopas, bebidas quentes e alimentos ricos em vitaminas, sais minerais e antioxidantes, bem como a redução de álcool e alimentos com excesso de gordura ou açúcar, também são aconselhados.

A DGS sublinha a necessidade de atenção reforçada a grupos vulneráveis, como crianças pequenas, idosos, pessoas com doenças crónicas, trabalhadores ao ar livre e pessoas em situação de isolamento ou sem-abrigo. A entidade recomenda ainda cuidados na atividade ao ar livre, evitando esforços intensos e utilizando vestuário adequado.

Outras orientações incluem manter o aquecimento seguro em casa e atualizar a vacinação, nomeadamente contra a gripe e a covid-19. Em caso de suspeita de hipotermia, identificada por sinais como tremores, respiração lenta, cansaço, confusão ou pele pálida e fria, a DGS aconselha a contactar imediatamente o 112.

