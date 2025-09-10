Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Criada no início de 2024 por lei aprovada no parlamento, a linha pretende dar resposta a um problema grave — em média, três pessoas por dia cometem suicídio no país, segundo dados da Coordenação Nacional das Políticas de Saúde Mental.

A linha funciona 24 horas por dia, durante todo o ano, e será assegurada por profissionais especializados em saúde mental e suicidologia, incluindo psicólogos clínicos e da saúde, bem como enfermeiros especialistas em saúde mental e psiquiátrica.

Segundo Ana Matos Pires, membro da coordenação envolvida na criação da linha, citada pela Lusa na RTP, “a garantia de qualidade é mandatória”, garantindo atendimento qualificado e seguro.

Dia Mundial de Prevenção do Suicídio Se tem sintomas de depressão ou tem pensamentos de suicídio saiba quem pode e deve contactar em caso de necessidade. LINHA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE SUICÍDIO 1411 NÚMERO EUROPEU DE EMERGÊNCIA 112 SERVIÇO DE ACONSELHAMENTO PSICOLÓGICO (SNS 24) 808 24 24 24 SOS VOZ AMIGA Horário:

15h30 – 0h30 Contacto Telefónico:

213 544 545

912 802 669

963 524 660

sosvozamiga.org CONVERSA AMIGA Horário:

15h00 – 22h00 Contacto Telefónico:

808 237 327

210 027 159 VOZES AMIGAS DE ESPERANÇA DE PORTUGAL Horário:

16h00 – 22h00 Contacto Telefónico:

222 030 707 TELEFONE DA AMIZADE Horário:

16h00 – 23h00 Contacto Telefónico:

222 080 707 VOZ DE APOIO Horário:

21h00 – 24h00 Contacto Telefónico:

225 506 070

Email: sos@vozdeapoio.pt

Foi desenvolvido um fluxograma de encaminhamento que permite, quando necessário, direcionar quem liga para o 1411 ao Centro de Orientação de Doentes Urgentes, ao INEM, a serviços de urgência ou consultas de cuidados primários.

Ana Matos Pires ressalvou, contudo, que a linha não funciona como consulta nem como acompanhamento clínico, inspirando-se na experiência da linha francesa criada em 2022.

Embora integrada na rede SNS 24, a nova linha opera de forma autónoma, com identidade e número próprios, sob coordenação dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS). Toda a informação pessoal e clínica fornecida pelos utentes será tratada em conformidade com a legislação de proteção de dados, garantindo confidencialidade.

A entrada em funcionamento da linha coincide com o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, reforçando o compromisso do país com a saúde mental e a prevenção de comportamentos autolesivos.