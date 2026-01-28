Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A mensagem, a que a BBC teve acesso, foi enviada na noite de terça-feira e fazia referência ao despedimento de colaboradores nos Estados Unidos, Canadá e Costa Rica, no âmbito de um esforço para “reforçar a empresa”. O email acabou por ser rapidamente cancelado, indicando tratar-se de uma comunicação partilhada de forma inadvertida.

Na manhã de quarta-feira, a Amazon confirmou oficialmente a redução de postos de trabalho, explicando que a medida faz parte de um plano para “eliminar burocracia” e tornar a empresa mais ágil. Em comunicado, Beth Galetti, vice-presidente sénior de Experiência das Pessoas e Tecnologia, garantiu que a empresa não tenciona realizar “cortes generalizados de forma recorrente”, numa referência aos 14 mil despedimentos anunciados em outubro do ano passado.

“Embora muitas equipas tenham concluído as suas mudanças organizacionais em outubro, outras só terminaram esse processo agora”, explicou.

O alerta antecipado aos trabalhadores ocorreu através de um convite de calendário enviado por uma assistente executiva, que incluía um rascunho de email redigido por Colleen Aubrey, vice-presidente sénior da Amazon Web Services (AWS). O convite tinha como título “Send Project Dawn email”, uma aparente referência ao nome de código interno atribuído ao plano de despedimentos.

Apesar de confirmar que os cortes estavam em curso, o email sublinhava que os funcionários ainda não tinham sido oficialmente informados. “Esta é uma continuação do trabalho que temos vindo a desenvolver há mais de um ano para reforçar a empresa, reduzindo níveis hierárquicos, aumentando a responsabilidade e eliminando burocracia, de forma a avançarmos mais rapidamente para os clientes”, lia-se na mensagem.

“O impacto destas mudanças é difícil para todos. As decisões são complexas e tomadas de forma ponderada, à medida que posicionamos a organização e a AWS para o sucesso futuro”, acrescentava o texto.

Segundo um antigo colaborador da empresa, que pediu anonimato à BBC, os despedimentos eram já esperados há várias semanas por muitos trabalhadores da Amazon.

