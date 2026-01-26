Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Segundo a SPMS, estão a ser identificados dois tipos de SMS falsas relacionadas com alegados pagamentos em dívida de episódios de urgência: uma com referência bancária para pagamento e outra que contém ligações para sites fraudulentos.

Estas mensagens integram um esquema de fraude que utiliza, de forma indevida, nomes de entidades credíveis como o Ministério da Saúde, o SNS e o SNS 24, com o objetivo de induzir os destinatários a fornecer dados pessoais e bancários ou a efetuar pagamentos ilegítimos.

A SPMS recorda que o endereço oficial do SNS 24 é sns24.gov.pt e sublinha que todos os serviços do SNS 24, incluindo a linha telefónica e o site, são públicos e gratuitos para os cidadãos.

A entidade aconselha a que os cidadãos não cliquem em links suspeitos, não efetuem qualquer pagamento e não introduzam dados pessoais ou bancários em resposta a este tipo de mensagens.

Em caso de dúvida, os cidadãos podem contactar a linha SNS 24, através do número 808 24 24 24, para assuntos administrativos, ou a equipa de resposta a incidentes da SPMS, através do endereço eletrónico csirt@spms.min-saude.pt

