De acordo com fonte do IPMA, citada pela SIC Notícias, este foi o valor mais elevado registado pelo IPMA durante o período de mau tempo da última madrugada, não sendo excluída a possibilidade de outras estações, pertencentes a diferentes organismos, terem registado velocidades distintas.

A passagem da depressão Kristin pelo território nacional provocou pelo menos cinco mortes e deixou várias pessoas desalojadas. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil contabilizou 3.300 ocorrências entre a madrugada e o início da tarde de hoje.

As quedas de árvores e de estruturas foram as situações mais frequentes, afetando sobretudo os distritos de Leiria, por onde a depressão entrou em Portugal continental, Coimbra, Santarém e Lisboa.

O vento forte, a chuva intensa, a queda de neve e a forte agitação marítima obrigaram ao corte ou condicionamento de estradas e serviços de transporte, em particular de linhas ferroviárias. Registaram-se ainda encerramentos de escolas e interrupções no fornecimento de energia elétrica, água e comunicações.

Face à gravidade da situação, a Proteção Civil mantém o estado de prontidão especial de nível 4, o mais elevado, em toda a faixa costeira entre Viana do Castelo e Setúbal. Estão igualmente em vigor avisos meteorológicos vermelhos, o nível mais grave, para toda a costa do continente.

