Em Leiria, o anúncio das mortes foi feito pelo presidente da Câmara Municipal, Gonçalo Lopes. Uma das vítimas morreu em Monte Real, na sequência da queda de uma estrutura causada pela tempestade, confirmou fonte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). As restantes vítimas mortais ocorreram também na região, elevando para quatro o número de mortos no distrito.

Face à gravidade da situação, o comandante sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria apelou à população para que não saia de casa, sobretudo na zona da cidade, alertando que as ruas estão “praticamente todas intransitáveis”.

O Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil de Leiria foi ativado na sequência dos impactos registados no concelho. Em comunicado, a autarquia informou que a decisão foi tomada “face aos impactos já registados no território”, com prioridade para as infraestruturas mais críticas, que sofreram “danos consideráveis”.

Entre as estruturas afetadas está o quartel dos Bombeiros Voluntários de Leiria, onde os estragos provocaram ferimentos graves num bombeiro, que teve de ser transportado para o hospital, segundo adiantou à agência Lusa o vereador com o pelouro da Proteção Civil, Luís Lopes.

Durante a madrugada, o Município de Leiria alertou para um “rasto significativo de danos materiais” em várias freguesias do concelho, com estradas cortadas, falhas no abastecimento de energia elétrica e perturbações nas telecomunicações. A autarquia apelou ainda à população para evitar deslocações desnecessárias, permanecer em casa sempre que possível e estar atenta a vizinhos mais vulneráveis.

Foi precisamente pela região de Leiria que a depressão Kristin entrou em Portugal, progredindo depois para o interior do país, nomeadamente para os distritos de Castelo Branco e Guarda, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera.

A Proteção Civil mantém o estado de prontidão especial de nível 4, o mais elevado, em toda a orla costeira entre Viana do Castelo e Setúbal, estando em vigor avisos meteorológicos vermelhos em toda a costa do continente.