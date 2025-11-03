Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Dois anos após a criação do apoio extraordinário à renda, milhares de arrendatários ainda não receberam o subsídio ou viram-no suspenso sem qualquer explicação, avança o Público.

O Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana (IHRU) tinha prometido regularizar os pagamentos em atraso até outubro, mas as falhas persistem.

Os números oficiais divergem — enquanto o IHRU indica que mais de 134 mil inquilinos recebem o apoio e cerca de 43 mil apresentam “incongruências” nos dados, o presidente do instituto admitiu depois 180 mil beneficiários, dos quais 45 mil têm pagamentos suspensos. Há ainda casos de pessoas elegíveis desde 2023 que nunca receberam qualquer montante.

O programa destina-se a apoiar arrendatários com rendimentos até ao sexto escalão de IRS e taxas de esforço superiores a 35%. A atribuição automática, que pretendia simplificar o processo, tem provocado bloqueios — pequenas divergências nos dados, rendimentos, recibos ou registo de contratos, levam à suspensão imediata do apoio, sem aviso ou justificação.

Com prazos falhados e a falta de respostas do IHRU, multiplicam-se denúncias de famílias com rendas por pagar e de beneficiários à espera dos retroativos prometidos.