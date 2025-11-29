Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A situação tornou-se grave na Indonésia, onde a chuva intensa atingiu a ilha de Sumatra desde quinta-feira. Na província de Aceh, o cenário é descrito como devastador. “Durante a cheia, tudo desapareceu. Queria salvar a roupa, mas a minha casa desabou”, relatou um residente de Bireuen à agência Reuters, revela a BBC. Com centenas de pessoas ainda desaparecidas, as autoridades admitem que o número de vítimas mortais pode aumentar nas próximas horas.

Até hoje, mais de 300 pessoas tinham morrido na Indonésia e 160 na Tailândia, onde milhares continuam isoladas, algumas à espera de resgate em telhados e zonas elevadas. Na Malásia, também foram registadas várias mortes, embora o número exato ainda esteja a ser atualizado pelas autoridades locais.

No Sri Lanka, duramente atingido pelo ciclone Ditwah, as consequências são igualmente dramáticas: mais de 130 mortos e cerca de 170 desaparecidos, segundo dados oficiais. As equipas de emergência têm enfrentado grandes dificuldades de acesso, devido a estradas destruídas e zonas completamente submersas.

Com milhões de pessoas afetadas, milhares de casas destruídas e infraestruturas danificadas, os governos da região continuam a mobilizar operações de resgate e apoio humanitário, enquanto alertam para a possibilidade de mais chuvas intensas nos próximos dias. A escala da tragédia, uma das maiores da última década na região, mantém as autoridades em estado de alerta máximo.

