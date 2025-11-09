Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt
"Como Presidente nunca comentei Presidentes anteriores e como ex-Presidente não tenciono comentar Presidentes que venham a seguir, nem candidatos a Presidente. Eu não dei essa entrevista, não existe", afirmou aos jornalistas, diretamente de Vila Viçosa, onde está presente no 51.º aniversário do Estado-Maior-General das Forças Armadas.
À pergunta se "tirou o tapete a Gouveia e Melo", negou novamente a entrevista e disse nunca ter falado de quem deve ou não ser chefe da marinha.
Henrique Gouveia e Melo revelou que a sua decisão de avançar para a candidatura à Presidência da República surgiu depois de ler uma notícia no Expresso (outubro de 2024) que dava conta de que Marcelo Rebelo de Sousa pretendia travar a sua candidatura reconduzindo-o como chefe do Estado-Maior da Armada.
No seu livro, Gouveia e Melo acusa Marcelo Rebelo de Sousa de ter feito comentários “muito incomodativos” sobre a sucessão de Mendes Calado como chefe da Marinha, sugerindo que não era necessário que ele empurrasse Calado, o que descreve como “assassino”.
*notícia atualizada às 13h56
__
A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil
Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.
Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.
Comentários