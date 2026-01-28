Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

No início da sessão plenária, o presidente do parlamento sublinhou que não podia deixar de assinalar “a tragédia que hoje o país vive”, apresentando condolências às famílias das vítimas e manifestando solidariedade para com todos os afetados pelo mau tempo. José Pedro Aguiar-Branco destacou ainda o trabalho das equipas no terreno e garantiu que a Assembleia da República acompanha de perto a situação.

Após a intervenção, os deputados observaram um minuto de silêncio, com várias bancadas a apelarem à rápida mobilização dos apoios necessários para as zonas mais atingidas. O Governo associou-se ao voto de pesar através do ministro dos Assuntos Parlamentares, Carlos Abreu Amorim.

De acordo com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), a depressão Kristin provocou quatro mortes em Portugal continental: uma no concelho de Vila Franca de Xira, no distrito de Lisboa, e três no concelho de Leiria. O esclarecimento surge depois de o município de Leiria ter referido a existência de duas mortes diretamente relacionadas com o mau tempo e outras duas por paragens cardiorrespiratórias, cuja ligação à depressão estava ainda a ser avaliada.

