No livro Gouveia e Melo — As Razões, resultado de uma longa entrevista conduzida por Valentina Marcelino, Gouveia e Melo explica que a recondução proposta só teria valido a pena se houvesse um investimento significativo na Marinha, incluindo a aquisição de novos submarinos. Acusa Marcelo Rebelo de Sousa e o Governo de demonstrarem pouco interesse pela defesa, limitando-se a ajustes salariais para militares, o que, na sua visão, tinha como objetivo mantê-lo “amarrado” à Marinha com a perspetiva de atingir o topo da carreira militar, sem lhe dar verdadeiro poder de decisão.

Critica ainda o poder político, descrevendo-o como marcado por “um certo autismo aos ventos de mudança e um alheamento perigoso do que se aproximava”, referindo, como exemplo, a cena internacional e a possível reeleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Segundo o próprio, percebeu que o seu contributo seria mais útil no campo político, fora das Forças Armadas, onde poderia tomar “verdadeiras decisões”.

Gouveia e Melo acusa Marcelo Rebelo de Sousa de ter feito comentários “muito incomodativos” sobre a sucessão de Mendes Calado como chefe da Marinha, sugerindo que não era necessário que ele empurrasse Calado, o que descreve como “assassino”. Apesar disso, garante que nunca prejudicou ninguém e que o Presidente da República veio a reconhecer isso posteriormente. A conjugação destes fatores, incluindo o descontentamento de Mendes Calado com o Governo da altura, criou um ambiente difícil e tenso dentro da Marinha, refere o Observador.

Relativamente às presidenciais de 18 de janeiro, Gouveia e Melo afirma que o seu principal adversário não está nas urnas, mas sim no “preconceito travestido de democracia”. Sobre críticas de Luís Marques Mendes, que considerou a sua eventual eleição um risco para a democracia, o almirante comenta que “tinha ensandecido por momentos”, desvalorizando a acusação.

