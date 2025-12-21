Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ator Joaquim Monchique, hospitalizado no sábado depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no Teatro Municipal de Bragança, encontra-se agora estável, informou a produtora Força de Produção.

Joaquim Monchique sentiu-se mal após a apresentação do espetáculo "Lar Doce Lar" e continua sob acompanhamento próximo da equipa médica. A produtora acrescenta que as próximas 48 horas serão de observação para monitorizar a evolução do seu estado clínico.

Em comunicado, a Força de Produção agradeceu as mensagens de apoio e sublinhou a importância de respeitar a privacidade do ator durante este período de recuperação.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.