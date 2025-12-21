Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O ator Joaquim Monchique foi hospitalizado na noite de sábado, em Bragança, depois de se ter sentido mal após a apresentação da peça "Lar Doce Lar" no Teatro Municipal da cidade. Segundo o Correio da Manhã, o ator, de 57 anos, sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e recebeu assistência médica no hospital local, onde o episódio terá sido confirmado.

De acordo com a mesma fonte, Joaquim Monchique começou a sentir-se indisposto no camarim, logo após o espetáculo, tendo sido transportado para o hospital para observação e tratamento. Até ao momento, não há informação oficial sobre o seu estado de saúde.

A produção da peça, que se encontra em digressão pelo país, ainda não se pronunciou sobre eventuais alterações à agenda. "Lar Doce Lar" é uma comédia protagonizada por Joaquim Monchique e Maria Rueff, passada numa residência sénior, onde duas idosas disputam um quarto individual, num registo de humor marcado pela multiplicação de personagens.