Uma falha na infraestrutura da Amazon Web Services (AWS) provocou esta segunda-feira interrupções em dezenas de plataformas e sites globais, incluindo Amazon, Google, Snapchat, Roblox, Fortnite, Canva e até a bolsa de criptomoedas Coinbase, de acordo com a Euronews.

Segundo o site de monitorização Down Detector, os problemas começaram por volta das 8h00 e afetaram também serviços essenciais como a autoridade tributária do Reino Unido (HMRC).

A AWS, que fornece servidores, bases de dados e armazenamento a empresas de todo o mundo, indicou que a falha está relacionada com o seu serviço de armazenamento de dados DynamoDB na região US-EAST-1, no norte da Virgínia, onde a empresa tem a sua sede. A região concentra muitos dos centros de dados mais importantes do mundo, e o problema afetou também outros serviços hospedados no local.

De acordo com o site de monitorização ThousandEyes, as interrupções estão particularmente concentradas nos Estados Unidos, com foco na Virgínia. A AWS confirmou que os engenheiros já estão a trabalhar para mitigar o problema e compreender a causa raiz, mas alertou que, durante este período, os clientes podem ter dificuldades em criar ou atualizar casos de suporte.

Entre os serviços afetados estão jogos online como Clash Royale, Clash of Clans, Fortnite e Pokémon Go, aplicações móveis como Life360, My Fitness Pal, Duolingo e Xero, além de plataformas de streaming e compras como Amazon Music, Prime Video e, claro, Amazon.com. A Coinbase informou que todos os fundos dos clientes estão seguros, apesar das interrupções.

O incidente sublinha a dependência global da AWS, que sustenta grande parte da infraestrutura digital mundial, e evidencia como uma falha numa única região pode afetar serviços de entretenimento, comércio e até órgãos oficiais em múltiplos países.

