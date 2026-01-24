Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

A aeronave descolou das instalações da Embraer, em Gavião Peixoto, no Brasil, após a cerimónia de entrega, tendo seguido para o Recife para uma pausa técnica. A viagem prosseguiu depois até Portugal numa travessia transatlântica sem escalas, com a duração de oito horas de voo contínuo, possível graças à incorporação do kit de reabastecimento aéreo.

A entrega deste equipamento assinala um marco histórico para a Força Aérea, que passa a dispor, pela primeira vez, da capacidade de reabastecimento em voo. O sistema pode ser rapidamente instalado em qualquer aeronave KC-390 da frota e integra depósitos adicionais de combustível no interior da fuselagem, bem como pods de reabastecimento montados sob as asas, permitindo configurar o avião como “tanker” sempre que necessário.

Esta nova capacidade permitirá aumentar significativamente o alcance e a autonomia das aeronaves, reforçando a projeção da Força Aérea e de Portugal em missões e atividades conjuntas no âmbito da NATO e de países aliados.

Os aviões KC-390 equipam a Esquadra 506 – “Rinocerontes”, sediada na Base Aérea N.º 11. Esta é a quarta aeronave entregue à Força Aérea, de uma frota total de seis aviões, além de um simulador.

