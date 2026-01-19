Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Antes da internet caber no bolso, o conhecimento pesava. Literalmente. Enciclopédias em vários volumes ocupavam prateleiras inteiras, eram caras, desactualizavam-se rapidamente e não iam de férias connosco. Procurar uma definição ou significado podia levar horas e exigia paciência, letra a letra, índice atrás de índice.

Foi contra esse modelo que, a 15 de janeiro de 2001, a primeira edição encontrada na página inicial da Wikipédia anunciava: “This is the new WikiPedia!”. Quando nasceu, prometia exatamente o oposto, ou seja, acesso imediato, gratuito e universal ao conhecimento humano.

Pelo caminho, assistimos a avós indignados com o copy paste, professores desconfiados da “fonte pouco fiável” e adolescentes a descobrirem que afinal estudar podia começar com uma pesquisa simples. A Wikipédia ajudou-nos em trabalhos de grupo, exames e curiosidades aleatórias e moldou grande parte do que sabemos hoje.

Vinte e cinco anos depois, a enciclopédia livre celebra o aniversário num momento paradoxal: continua a ser um dos sites mais visitados do mundo, com cerca de 4,6 mil milhões de horas globais de leitura em todas as línguas, mas nunca foi tão ameaçada. Entre chatbots de inteligência artificial como o ChatGPT, motores de busca que respondem sem links e novas “enciclopédias inteligentes”, como a Grokipédia de Elon Musk, a Wikipédia parece estar a perder o trono da internet informativa.

A história de uma utopia digital

A Wikipédia nasceu como uma experiência radical. Criada por Jimmy Wales e Larry Sanger, assentava numa ideia quase ingénua para a época a de qualquer pessoa podia editar, melhorar e corrigir artigos. O conhecimento deixava de ser controlado por especialistas pagos ou editoras tradicionais e passava a ser um esforço colectivo.

Durante anos, o modelo foi ridicularizado. Como confiar numa enciclopédia escrita por “qualquer um”? Mas o tempo jogou a seu favor. A comunidade criou regras, sistemas de verificação, referências obrigatórias e mecanismos de controlo que tornaram a Wikipédia uma das fontes mais consistentes da internet.

Hoje, está disponível em mais de 300 línguas, soma milhões de artigos e é frequentemente o primeiro resultado nos motores de busca. Mais do que uma enciclopédia, tornou-se uma infra-estrutura invisível da internet que alimenta assistentes virtuais, sistemas de recomendação e, ironicamente, muitos modelos de inteligência artificial.

Onde a Wikipédia falhou

Apesar da longevidade, a Wikipédia não é imune a críticas, nem a falhas estruturais.

A primeira é a desigualdade de participação. A maioria dos editores ativos continua a ser masculina, ocidental e tecnicamente qualificada, o que se reflete nos temas abordados, nas biografias incluídas e nas perspectivas privilegiadas. Mulheres, países do Sul Global e minorias continuam sub-representados.

A segunda falha é a lentidão. Num mundo em tempo real, a Wikipédia demora a atualizar-se. Eventos recentes, avanços científicos ou temas emergentes passam por longos processos de validação, uma virtude em termos de rigor, mas uma fraqueza num ecossistema dominado pela instantaneidade.

Há ainda o problema da experiência de utilização. A interface mudou pouco em 25 anos. Para gerações habituadas a respostas conversacionais, vídeos curtos e resumos automáticos, a Wikipédia pode parecer densa, fria e pouco intuitiva.

A batalha da confiança e o desafio da relevância

A maior ameaça à Wikipédia já não é a sua fiabilidade, mas a forma como o conhecimento passou a ser consumido. A ascensão da inteligência artificial generativa mudou a pergunta que fazemos à internet. Deixámos de procurar fontes e passámos a exigir respostas. Chatbots como o ChatGPT explicam, resumem e adaptam a informação ao utilizador (algo que a Wikipédia ainda não se propôs a fazer).

A diferença está na confiança. A Wikipédia mostra fontes, expõe debates e assume incertezas. A IA generativa responde com segurança mesmo quando erra, sem distinguir factos de probabilidades. Ainda assim, para muitos utilizadores, a conveniência vence o rigor. O paradoxo é evidente: grande parte destes modelos foram treinados com dados da própria Wikipédia, que continua a ser a base invisível de sistemas que agora competem com ela.

A concorrência já não vem apenas dos chatbots. Motores de busca que respondem sem links, plataformas fechadas e novas enciclopédias “inteligentes”, como a Grokipédia de Elon Musk, estão a empurrar a internet para um modelo de conhecimento sintetizado, proprietário e cada vez menos transparente. Nesse cenário, a Wikipédia parece antiquada e quase artesanal.

É precisamente aí que reside o seu trunfo. Para manter relevância, a Wikipédia não precisa de competir em velocidade ou espectáculo, mas de reforçar aquilo que a tornou única – a transparência, verificabilidade e independência editorial. A integração ética de ferramentas de IA (para resumir artigos, melhorar traduções ou apoiar editores) pode ajudar, desde que o controlo humano permaneça central. Vinte e cinco anos depois, a Wikipédia já não é apenas uma enciclopédia. É um teste à possibilidade de um conhecimento aberto, colectivo e não capturado por interesses comerciais. Num mundo de verdades geradas por máquinas, talvez a sua maior força seja continuar a mostrar como sabemos o que sabemos.

O bolo de anos com surpresa

No dia, em que sopra as velas, a Wikimedia Foundation anunciou novas parcerias com empresas de tecnologia de IA. Em destaque estão os acordos com Amazon, Meta, Microsoft, Mistral AI e Perplexity, que se juntam à Google, parceira desde 2022, como clientes do Wikimedia Enterprise, a plataforma comercial que permite a reutilização em larga escala de conteúdos da Wikipédia. A fundação confirmou ainda colaborações com Ecosia, Pleias, ProRata, Nomic e Reef Media.