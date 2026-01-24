Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Nas últimas semanas, uma série de operações do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) nos Estados Unidos provocou uma onda de protestos, detenções e controvérsias legais.

No Minnesota e no Maine, as ações federais intensificaram-se, o que tem vindo a levantar preocupações sobre a segurança de civis, especialmente crianças, e a transparência das agências de imigração.

Quais os casos mais recentes?

Em dezembro, um cidadão português em situação irregular foi baleado por agentes do ICE durante uma operação de fiscalização migratória no estado de Maryland, nos arredores de Baltimore. Um segundo homem, também sem documentos, ficou ferido no mesmo incidente;

Em Minneapolis, uma cidadã, Renée Good, foi fatalmente atingida por um agente do ICE durante uma operação de fiscalização. O incidente, ocorrido no início de janeiro, desencadeou uma série de protestos populares e greves em 23 de janeiro, com milhares de pessoas a fecharem lojas e escolas, exigindo a retirada da agência e a responsabilização do agente envolvido;

A 15 de janeiro, um agente federal disparou na perna de um homem em Minneapolis, depois de ter sido atacado com uma pá e um cabo de vassoura enquanto tentava efetuar uma detenção;

Um homem de 37 anos foi fatalmente baleado por agentes federais de imigração na manhã de hoje, durante uma operação em Minneapolis. Autoridades federais — incluindo o Departamento de Segurança Interna (DHS) — afirmaram que o agente atirou em autodefesa, já que o homem tinha uma arma de fogo e mostrou resistência durante a abordagem;

Além das mortes, os casos de detenção de crianças também chamaram a atenção. Agentes do ICE prenderam vários menores, incluindo um menino de cinco anos, durante operações escolares, o que levanta preocupações de grupos de direitos humanos sobre a prática de prender ou separar famílias de imigrantes;

No Maine, uma operação em larga escala resultou na detenção de mais de 100 pessoas em apenas três dias. Organizações de direitos humanos referem que os agentes têm como alvo cidadãos africanos da Somália, da República Democrática do Congo e de Angola, muitos deles solicitantes de asilo..

Quais as reações ao sucedido?

Organizações de direitos civis denunciam táticas agressivas do ICE, incluindo prisões em locais sensíveis, como escolas e hospitais, e o uso de agentes mascarados, enquanto defensores da imigração pedem reformas e maior fiscalização das operações.

Especialistas alertam que, com a expansão do sistema de detenção e o aumento das operações comunitárias, os impactos sobre migrantes e comunidades locais podem intensificar-se nas próximas semanas, aumentando a pressão sobre legisladores e autoridades federais.

Devido ao vários casos, há protestos contínuos em Minneapolis, com greves, bloqueios de comércio e manifestações em escolas. Ativistas denunciam que as ações do ICE violam direitos civis básicos, especialmente quando envolvem menores ou cidadãos americanos inadvertidamente.

