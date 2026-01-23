Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

De acordo com dados da E-Redes, recolhidos pela agência Lusa e citados pela RTP Notícias, as interrupções no fornecimento de eletricidade registaram-se em diferentes zonas do Norte, com maior incidência no concelho de Guimarães, onde se concentra o maior número de avarias, embora os problemas estejam já em fase de resolução.

Em comunicado, a empresa responsável pela distribuição de energia elétrica referiu que a rede foi afetada pelo mau tempo que se fez sentir nas últimas horas nas regiões Norte e Centro do país, em particular nos distritos de Braga, Porto e Leiria.

Durante a madrugada, cerca de 20 clientes chegaram a ser afetados por falhas no abastecimento elétrico. Face à situação, foi ativado de forma preventiva o Plano de Atuação em Crise, que permite o reforço dos meios técnicos e operacionais no terreno, com o objetivo de repor a normalidade o mais rapidamente possível.

