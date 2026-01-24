Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

"Corre na internet um vídeo meu, abusivamente manipulado e usado, dando, erradamente, a entender o meu sentido de voto na segunda volta das eleições presidenciais", escreveu Manuel Luís Goucha nas redes sociais.

"O vídeo em questão é de 2024 e com ele manifestei o meu apoio à AD aquando das eleições legislativas que deram a primeira vitória a Luís Montenegro, usando argumentos que devem ser entendidos à luz daquela realidade. Há muito que me revejo na social-democracia, por isso apoiei conscientemente Marques Mendes na primeira volta das Presidenciais", frisou.

"Que não restem dúvidas em relação ao meu voto no próximo dia 8 de fevereiro: entre o centro-democrático (que entendo representado por António José Seguro) e a direita radical, votarei, sem qualquer hesitação, Seguro", acrescentou o apresentador.

