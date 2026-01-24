Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

As forças de segurança alemãs anunciaram a detenção de “Mohammad S”, um cidadão libanês, no aeroporto de Berlim-Brandenburgo, na noite de sexta-feira, após a sua chegada de Beirute, diz a BBC. De acordo com procuradores federais alemães, o suspeito terá colaborado, em agosto de 2025, na aquisição de 300 munições e esteve envolvido num alegado plano para atacar instituições judaicas e israelitas no continente europeu.

O suspeito será apresentado perante um juiz federal que decidirá sobre a sua detenção preventiva antes do início de qualquer processo judicial. As autoridades não divulgaram mais detalhes sobre a logística do suposto plano ou sobre possíveis cúmplices adicionais envolvidos.

O Hamas, organização palestiniana que controla a Faixa de Gaza, é considerado grupo terrorista pelos Estados Unidos, Reino Unido, Israel e por vários outros países. Apesar de ter sido severamente enfraquecido por operações israelitas no território, mantém uma presença significativa e continua envolvido em conflitos regionais.

O grupo foi responsável pelos ataques a Israel em outubro de 2023, que resultaram na morte de aproximadamente 1.200 pessoas e na captura de mais de 250 reféns. Desde então, segundo o ministério da Saúde de Gaza, gerido pelo Hamas, mais de 70.000 palestinianos terão morrido em consequência de ações militares israelitas.

Autoridades alemãs indicam que “Mohammad S” terá colaborado com “Abed Al G”, um dos três suspeitos de filiação ao Hamas detidos em outubro do ano passado, também por planearem ataques a instituições judaicas e israelitas. Na ocasião, os três indivíduos foram detidos enquanto realizavam uma entrega de armas em Berlim. Dois deles eram cidadãos alemães e outro era também libanês.

Além da detenção, as autoridades realizaram buscas em várias cidades alemãs, incluindo Leipzig e Oberhausen, segundo o jornal Der Spiegel. Estas ações ocorreram no contexto das investigações sobre o plano de ataque e o envolvimento de redes do Hamas no território alemão.

___

