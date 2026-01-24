Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Mais de mil camionistas que passaram a noite parados em estradas de Castela e Leão e da Galiza puderam finalmente prosseguir viagem na manhã de sábado, depois de a Direção-Geral de Tráfego (DGT) ter levantado todas as restrições preventivas à circulação de veículos pesados, escreve o El País.

Os camiões tinham sido retidos durante toda a madrugada em 17 pontos distintos, como medida preventiva face à previsão de nevadas associadas à passagem da borrasca Ingrid. Apesar do levantamento das restrições aos veículos pesados, a DGT anunciou também o corte de várias estradas secundárias.

Segundo os dados mais recentes divulgados pela DGT, um total de 125 vias permanecia afetado pelo temporal, das quais seis pertencentes à rede principal. As incidências incluíam estradas intransitáveis, troços com uso obrigatório de correntes, proibição de circulação para camiões e segmentos transitáveis apenas com precaução acrescida.

A depressão Ingrid provocou, entre os dias 23 e 24 de janeiro, um total de 552 ocorrências, 29 das quais registadas pelos serviços de emergência 112. A situação meteorológica manteve-se grave, com avisos laranja por queda de neve em várias zonas do interior e avisos laranja e vermelho no litoral galego. A Agência Estatal de Meteorologia (Aemet) ativou mesmo o aviso vermelho por temporal marítimo “muito adverso” para a Galiza, Astúrias, Cantábria e País Basco, prevendo-se ondas até 10 metros de altura.

