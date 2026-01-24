Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os golos do Sporting foram marcados por Suárez. Pelo Arouca marcou Barbero.

Com este resultado, os leões passam a somar 48 pontos no segundo lugar, com menos quatro do que os dragões e mais seis do que o Benfica.

