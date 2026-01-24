Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na carta, os signatários destacam que André Ventura apresentou no passado propostas consideradas inconstitucionais ou discriminatórias, como confinamentos étnicos, possibilidade de regressar à pena de morte, cidadania revogável e restrições à liberdade de crítica à magistratura. Referem ainda que o líder do Chega anunciou "desde já que não pretende ser o presidente de todos os portugueses", adotando um estilo de campanha que consideram divisivo.

Em contraste, a carta elogia o percurso político de António José Seguro, histórico do espaço socialista, sublinhando a sua moderação, honestidade e dignidade, e garante que, apesar das divergências ideológicas, Seguro não atentará contra valores democráticos, direitos, liberdades e garantias dos cidadãos.

Entre os mais de 1.200 signatários encontram-se nomes como Adolfo Mesquita Nunes, Carlos Carreiras, Duarte Marques, Francisco José Viegas, João Carlos Espada, Nuno Melo da Silva, Miguel Poiares Maduro, Rita Almeida de Carvalho e Telmo Faria.

A iniciativa surge na antecâmara da segunda volta das eleições presidenciais, um cenário que se repete apenas pela segunda vez na história democrática portuguesa. Os signatários justificam que, apesar de não se identificarem com o PS, consideram Seguro a opção mais compatível com os princípios democráticos.

