Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O anúncio foi feito durante uma cimeira bilateral em Deli, onde a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, se encontraram com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi. “Estamos a fazer história hoje. Concluímos o ‘mãe de todos os acordos’”, escreveu von der Leyen na rede X, destacando a importância do pacto.

O acordo visa criar uma zona de livre comércio que abrange dois mil milhões de pessoas, permitindo benefícios mútuos a longo prazo, segundo von der Leyen.

Por seu lado, António Costa salientou que o pacto envia “uma mensagem política importante ao mundo”, mostrando que Índia e UE privilegiam acordos comerciais em detrimento de tarifas protecionistas, num momento em que algumas nações optam por aumentar barreiras alfandegárias.

O contexto internacional reforça a relevância do acordo. Nos últimos meses, os Estados Unidos, sob a administração de Donald Trump, impuseram tarifas de 50% sobre produtos indianos e ameaçaram intensificar a guerra comercial com aliados europeus. O pacto com a UE surge assim como uma alternativa estratégica para Nova Deli e Bruxelas, procurando diversificar mercados e reduzir dependência de economias pressionantes.

O acordo terá efeitos significativos no comércio bilateral. Prevê-se a expansão do acesso de exportações indianas ao mercado europeu, ao mesmo tempo que facilitará a entrada de investimentos e produtos europeus, como automóveis e bebidas, na terceira maior economia asiática.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.