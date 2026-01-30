Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em declarações citadas pela Reuters, Volodymyr Zelensky sublinhou que, do ponto de vista técnico, Kiev poderá estar pronta dentro de dois anos, insistindo na necessidade de um calendário claro para avaliar as perspetivas reais de entrada na União Europeia. Para o chefe de Estado ucraniano, a integração europeia é parte integrante das garantias de segurança no período pós-guerra.

A posição de Kiev surge num momento em que a Comissão Europeia adota um tom mais cauteloso. No mais recente relatório de progresso, Bruxelas refere apenas "algum nível de preparação" em várias áreas, apontando insuficiências em domínios sensíveis como o combate à corrupção e limitações de capacidade institucional. Ainda assim, a comissária europeia para o Alargamento, Marta Kos, reconheceu que existe vontade política para fazer avançar o processo, embora sejam necessários passos adicionais.

A pressão da Ucrânia para obter um compromisso temporal tem gerado reservas em algumas capitais europeias. O ministro dos Negócios Estrangeiros do Luxemburgo, Xavier Bettel, alertou para a necessidade de respeitar as regras do alargamento, considerando contraproducente insistir publicamente nos prazos.

A decisão sobre a adesão da Ucrânia exige unanimidade entre os 27 Estados-membros da União Europeia, o que mantém o processo politicamente sensível. A Hungria tem-se destacado como um dos principais opositores a uma integração acelerada, com o primeiro-ministro Viktor Orbán a reiterar que a maioria dos húngaros rejeita essa possibilidade, invocando preocupações económicas e de segurança.

