Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Incêndio em Vila Real dominado

O fogo iniciado no sábado foi dado como dominado esta manhã. Mantêm-se no terreno mais de 500 operacionais devido a pontos quentes. Portugal continua em alerta por risco elevado de incêndio.

Leia a notícia completa aqui.

Enviado dos EUA em Moscovo para conversas sobre Ucrânia

Steve Witkoff, enviado especial de Trump, está em Moscovo para negociar com a Rússia. Segundo o The Guardian, poderá reunir-se com Vladimir Putin antes do prazo final definido por Trump para acabar com a guerra na Ucrânia.

Leia a notícia completa aqui.

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo. Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.

Hiroshima assinala 80 anos da bomba atómica

Milhares reuniram-se em Hiroshima para lembrar os 80 anos do ataque nuclear. O presidente da câmara apelou aos líderes mundiais para abandonarem as armas nucleares e criticou a crescente militarização global.

Leia a notícia completa aqui.

EUA impõem tarifas de 50% a produtos do Brasil

Entram hoje em vigor as tarifas de Trump ao Brasil. O impacto pode chegar aos 3 mil milhões de euros e afetar exportações de vários estados. Lula já reagiu, denunciando um ataque à soberania do país.

Leia a notícia completa aqui.