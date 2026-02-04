Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

“O Presidente [Donald Trump] já antes deixou claro que, para alcançar um verdadeiro controlo de armamento no século XXI, é impossível agir sem incluir a China, devido ao seu arsenal considerável e em rápida expansão”, declarou Rubio à comunicação social.

A Rússia indicou esta quarta-feira que agirá de forma “ponderada e responsável” em relação ao seu programa nuclear, um dia antes de o Novo START terminar a sua vigência.

Assinado em 2010, o tratado Novo START, o último acordo de controlo de armamento nuclear entre Washington e Moscovo, limitava cada parte a possuir 800 lançadores e bombardeiros pesados com 1.550 ogivas estratégicas ofensivas instaladas, com um mecanismo de verificação.

A sua expiração assinalaria a transição para uma ordem nuclear menos regulamentada, embora as inspeções tenham sido suspensas em 2023, devido à ofensiva russa em grande escala lançada na Ucrânia em fevereiro de 2022.

Esta quarta-feira, durante uma conversa com o homólogo chinês, Xi Jinping, o Presidente russo, Vladimir Putin, “sublinhou que, nesta situação, Moscovo agirá de forma ponderada e responsável”, indicou o seu conselheiro diplomático, Yuri Ushakov, numa conferência de imprensa.

“Continuamos abertos a encontrar formas de negociar e garantir a estabilidade estratégica”, afirmou Ushakov, sugerindo a possibilidade de discussões de última hora.

Na terça-feira, o Kremlin (presidência russa) tinha-se mostrado alarmista quanto às consequências da expiração deste tratado, descrevendo um mundo em risco de se encontrar “numa situação mais perigosa que antes”.

“Pela primeira vez, a Rússia e os Estados Unidos, que possuem os maiores arsenais nucleares, encontrar-se-ão sem um documento fundamental que limite e controle esses arsenais”, advertira o porta-voz da presidência russa, Dmitri Peskov.

O Papa Leão XIV, autoridade que raramente se pronuncia sobre questões nucleares e respetivos tratados, comentou esta quarta-feira a iminente expiração do Novo START, apelando para que se “impeça uma nova corrida ao armamento”.

“Exorto-vos a não abandonar este instrumento sem assegurar a sua continuação concreta e eficaz”, acrescentou, considerando “mais urgente que nunca substituir a lógica do medo e da desconfiança por uma ética partilhada”.

Berlim, por sua vez, expressou a sua preocupação relativamente a Moscovo.

“Constatamos que os Estados Unidos entraram várias vezes em contacto nos últimos anos. Queriam discutir um tratado de seguimento com a Rússia sem quaisquer condições prévias, mas a Rússia não respondeu”, recordou um porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão.

A Campanha Internacional para a Abolição das Armas Nucleares (ICAN), aliança de organizações não-governamentais distinguida em 2017 com o prémio Nobel da Paz, criticou esta quarta-feira os dois países, instando-os a comprometer-se publicamente em respeitar os limites do tratado Novo START “durante a negociação de um novo quadro jurídico”.

“Sem o tratado Novo START, existe um risco real de que a nova corrida ao armamento entre os Estados Unidos e a Rússia acelere – mais ogivas, sistemas de lançamento e exercícios nucleares – e de que outras potências nucleares se sintam impelidas a seguir-lhes o exemplo”, alertou a diretora executiva da ICAN, Melissa Parke, num comunicado.

Moscovo já tinha acusado Washington de obstruir as inspeções agendadas no âmbito do Novo START.

Em setembro de 2025, Putin propôs a Washington prorrogar por um ano os termos do tratado, uma proposta considerada uma “boa ideia” pelo homólogo norte-americano, Donald Trump, mas à qual os Estados Unidos acabaram por não dar resposta.

Washington retirou-se, além disso, em 2019 de um importante tratado de desarmamento concluído em 1987 com a Rússia, relativo às armas nucleares de alcance intermédio (INF).

As negociações para a renovação do Novo START mantiveram-se num impasse durante todo o primeiro mandato de Donald Trump (2017-2021), período em que já pretendia incluir a China nas restrições dos arsenais nucleares.

