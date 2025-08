Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O decreto, que prevê a aplicação das novas tarifas a partir de 6 de agosto, fala numa "ameaça incomum e extraordinária à segurança nacional, à política externa e à economia dos EUA". A tarifa de 50% imposta ao Brasil para combater o que Donald Trump chama “caça às bruxas” contra o ex-presidente Jair Bolsonaro deixa de fora mais de 700 produtos brasileiros.

Os preços do café subiram já esta quinta-feira, embora o maior produtor do mundo, o Brasil - que representa cerca de 38% da produção total (quatro milhões de toneladas/ano) -, ainda acredite que Trump pode voltar atrás no que toca às exportações deste produto, já que os Estados Unidos são o maior consumidor mundial de café, cerca de 1,65 milhões de toneladas/ano.

De acordo com o documento assinado, o governo americano estipula uma lista de exceções, e perto de 700 produtos pagarão 10% em vez de 50%. Petróleo, sumo de laranja, castanhas, aeronaves civis e peças sobressalente, fertilizantes, gás natural, carvão, ferro e celulose são alguns deles.

O "tarifaço", como já é chamado, não vai afetar diretamente o consumidor brasileiro, já que as tarifas são pagas pelas empresas dos EUA que compram produtos ao Brasil. No entanto, se as empresas importadoras e os consumidores americanos não quiserem pagar mais pelos alimentos brasileiros, uma queda nas vendas pode levar os produtores a subir os preços internamente.

Mas esta será apenas uma de várias consequências. Especialistas acreditam que a subidas das tarifas poderá custar ao Brasil três mil milhões. Dados divulgados pela Confederação Nacional da Indústria indicam que os Estados Unidos são responsáveis por 10% a 20% das vendas de 11 estados brasileiros. No ano passado, os Estados Unidos representaram quase 50% das exportações do Ceará e 19% das exportações de São Paulo.

Recorde-se que Alexandre de Moraes, relator do processo no qual Jair Bolsonaro, decretou esta segunda-feira prisão domiciliária a Jair Bolsonaro por incumprimento de medidas cautelares impostas no processo de tentativa de golpe de Estado, como a utilização de redes sociais, e já garantiu que vai "ignorar as sanções" impostas pelos Estados Unidos.

Na terça-feira, o Congresso brasileiro cancelou as sessões após o boicote promovido por parlamentares da extrema-direita, que insistem em apresentar um projeto de amnistia dos acusados de golpe de Estado, que beneficiaria o ex-presidente Jair Bolsonaro e ainda a destituição de Alexandre de Moraes.

"A nossa democracia está sendo questionada, nossa soberania está sendo atacada, nossa economia está sendo agredida. Este é um desafio que nos não pedimos e que não desejamos", disse esta terça-feira o chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, num evento em Brasília.

Em paralelo, o deputado Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente brasileiro, que está nos EUA desde fevereiro a negociar sanções contra autoridades brasileiras e a angariar apoio para Jair Bolsonaro, disse numa entrevista ao portal de notícias Metrópoles que as futuras sanções poderiam visar a mulher de Alexandre de Moraes.

"Vamos aguardar o que será feito, mas acreditamos que haverá uma resposta à altura", afirmou o deputado.