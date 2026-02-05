Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

O alerta foi avançado pelo presidente da Agência Portuguesa do Ambiente (APA), que indicou ter recebido informações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) sobre a aproximação da depressão atlântica Marta, que chega este sábado, mas cujo pico deverá acontecer no dia 10 de fevereiro, afetando sobretudo a região a sul do Rio Tejo.

Por enquanto, a tempestade Leonardo, atualmente a norte dos Açores, continuará a afetar o continente até sábado, mantendo elevado o risco de cheias, inundações, deslizamentos de terras e derrocadas, segundo os meteorologistas.

Desde a semana passada, as intempéries já provocaram 11 mortes em Portugal, enquanto os danos materiais podem ultrapassar os 4 mil milhões de euros, segundo estimativas do ministro da Economia. Muitas zonas ribeirinhas continuam a ser evacuadas devido às cheias.

As autoridades apelam à população para manter a máxima precaução, evitando deslocações desnecessárias e seguindo as instruções de segurança emitidas pelas câmaras municipais e proteções civis locais. Escolas, estradas e infraestruturas críticas estão a ser monitorizadas, com equipas de emergência preparadas para intervir rapidamente em caso de novos incidentes.

Especialistas alertam que o padrão instável pode prolongar-se nas próximas semanas, com frentes de chuva e vento fortes a afetar várias regiões do país. A combinação de solo já saturado, rios transbordantes e ventos intensos aumenta significativamente o risco de novos episódios de destruição, tornando a vigilância constante essencial para minimizar impactos sobre pessoas e bens.

___

A sua newsletter de sempre, agora ainda mais útil

Com o lançamento da nova marca de informação 24notícias, estamos a mudar a plataforma de newsletters, aproveitando para reforçar a informação que os leitores mais valorizam: a que lhes é útil, ajuda a tomar decisões e a entender o mundo.

Assine a nova newsletter do 24notícias aqui.