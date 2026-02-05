Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Os chamados ficheiros Epstein, divulgados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, incluem mais de mil referências a Portugal, nomeadamente uma denúncia que associa o processo Casa Pia a alegados abusos cometidos por “milionários americanos”, referências a viagens do avião privado de Jeffrey Epstein com escala nos Açores e ainda o nome do antigo ministro dos Negócios Estrangeiros Luís Amado, citado numa lista de contactos sugeridos ao multimilionário norte-americano.

Uma das referências surge numa denúncia enviada às autoridades norte-americanas em julho de 2019, incluída agora na documentação tornada pública. O email, com o assunto “Jeffrey Epstein”, remete para um documentário da Netflix sobre o desaparecimento de Madeleine McCann, estreado nessa altura, no qual é referida a presença de “milionários americanos” que se deslocariam a Portugal em jatos privados com o objetivo de abusar sexualmente de crianças institucionalizadas na Casa Pia.

Não é conhecido se esta denúncia deu origem a qualquer investigação por parte das autoridades dos Estados Unidos, mas o email integra o conjunto de documentos agora divulgados no âmbito do caso Epstein.

No texto enviado, o remetente destaca o episódio 3 da primeira temporada do documentário, citando declarações de jornalistas portugueses que recordam o escândalo de abusos sexuais ocorrido anos antes na Casa Pia. “É um facto conhecido que milionários americanos estavam a voar para Portugal em jatos privados para abusar sexualmente destas crianças”, lê-se na mensagem, que termina com a indicação de que a informação “pode ser do vosso interesse”.

As declarações referidas são atribuídas à jornalista Felícia Cabrita, que no documentário afirma ter encontrado provas de que, desde a década de 1960, cidadãos norte-americanos abastados se deslocavam a Portugal, “com a conivência de elementos de topo da Casa Pia”, para abusar sexualmente de menores.

Apesar desta referência, esta é a única menção direta ao processo Casa Pia nos ficheiros Epstein agora divulgados. Os documentos incluem, no entanto, outras referências ao país, sobretudo relacionadas com viagens aéreas.

Entre essas referências constam registos de escalas na ilha de Santa Maria, nos Açores, associadas ao avião privado de Epstein, conhecido como Lolita Express (referência ao livro de Vladimir Nabokov em que um homem de meia idade abusa da enteada de 12 anos). A bordo seguiam regularmente Jeffrey Epstein e a sua companheira Ghislaine Maxwell, entretanto condenada a 20 anos de prisão por cumplicidade nos crimes de tráfico sexual de menores, bem como várias figuras públicas internacionais, entre as quais o ex-presidente norte-americano Bill Clinton e o ator Kevin Spacey.

Os ficheiros incluem ainda uma menção ao antigo ministro dos Negócios Estrangeiros do PS, Luís Amado. O nome surge numa lista de 15 personalidades estrangeiras que um remetente não identificado sugeria que Jeffrey Epstein contactasse.

Contactado pela SIC, Luís Amado desvalorizou a referência, classificando o assunto como “ridículo” e garantindo que nunca teve qualquer contacto com Jeffrey Epstein.

