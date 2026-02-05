Em ponto de situação feito hoje, o Comandante Nacional da Proteção Civil, Mário Silvestre, alertou que não só povoações que moram nas zonas ribeirinhas estão em risco de inundações mas também “todas as populações que moram junto a cursos de agua que são afluentes diretos desses próprios rios”.
Em conferência de imprensa na sede da Proteção Civil, Silvestre nomeou ainda os principais rios com elevado ou significativo risco de inundação:
Com elevado risco de inundação:
- Rio Lima, nos municípios de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte da Lima;
- Rio Cávado, nos municípios de Braga, Barcelos, Vila Verde e Esposende;
- Rio Ave, nos municípios de Santo Tirso, Trofa, Vila Nova de Famalicão;
- Rio Douro, nos municípios de Gondomar, Porto, Vila Nova de Gaia, Lamego, Peso da Régua;
- Rio Tâmega, nos municípios de Chaves e Amarante;
- Rio Lis, no município de Leiria;
- Rio Guadiana, nos municípios de Alcoutim, Castro Daire e Vila Real de Santo António;
Com risco de inundações significativas:
- Rio Vouga, nos municípios de Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Ovar, Vagos e Cantanhede;
- Rio Mondego, nos municípios de Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho e Soure;
- Rio Tejo, nos municípios de Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Gavião, Golegã, Mação, Salvaterra de Magos, Santarém, Vila Franca de Xira e Vila Nova da Barquinha;
- Rio Sorraia, nos municípios de Coruche e Benavente;
- Rio Sado, nos municípios de Alcácer do Sal, Santiago do Cacém, Grândola, Alvito, Ourique e Ferreira do Alentejo.
