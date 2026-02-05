Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Em conferência de imprensa na sede da Proteção Civil, Silvestre nomeou ainda os principais rios com elevado ou significativo risco de inundação:

Com elevado risco de inundação:

Rio Lima, nos municípios de Arcos de Valdevez, Ponte da Barca e Ponte da Lima;

Rio Cávado, nos municípios de Braga, Barcelos, Vila Verde e Esposende;

Rio Ave, nos municípios de Santo Tirso, Trofa, Vila Nova de Famalicão;

Rio Douro, nos municípios de Gondomar, Porto, Vila Nova de Gaia, Lamego, Peso da Régua;

Rio Tâmega, nos municípios de Chaves e Amarante;

Rio Lis, no município de Leiria;

Rio Guadiana, nos municípios de Alcoutim, Castro Daire e Vila Real de Santo António;

Com risco de inundações significativas:

Rio Vouga, nos municípios de Albergaria-a-Velha, Aveiro, Estarreja, Ílhavo, Mira, Murtosa, Ovar, Vagos e Cantanhede;

Rio Mondego, nos municípios de Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Miranda do Corvo, Montemor-o-Velho e Soure;

Rio Tejo, nos municípios de Abrantes, Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, Chamusca, Constância, Coruche, Entroncamento, Gavião, Golegã, Mação, Salvaterra de Magos, Santarém, Vila Franca de Xira e Vila Nova da Barquinha;

Rio Sorraia, nos municípios de Coruche e Benavente;

Rio Sado, nos municípios de Alcácer do Sal, Santiago do Cacém, Grândola, Alvito, Ourique e Ferreira do Alentejo.

