As medidas foram tomadas perante os alertas da Proteção Civil, que “apontam para uma noite complicada em termos de aumento do caudal do Tejo e da possibilidade de inundação das zonas ribeirinhas”, referiu à agência Lusa Nuno Soares, diretor de comunicação do Metropolitano de Lisboa.

As medidas de proteção estão a ser adotadas nas estações Terreiro do Paço, da Linha Azul, e Cais do Sodré, da Linha Verde, para “garantir tanto quanto possível a estanqueidade” nestas zonas.

Antes do início da exploração na sexta-feira de manhã, estes materiais terão que ser retirados para serem “repostas as condições normais de funcionamento” do metro.

“Embora isto dependa do evoluir da situação (…), admitimos neste momento que há uma hipótese (…) de haver algum atraso na abertura à exploração das linhas Azul e Verde”, frisou Nuno Soares.

O diretor de comunicação do Metropolitano de Lisboa acrescentou que a empresa irá atualizar de forma permanente a informação sobre as suas linhas. Normalmente, o metro funciona entre as 06h30 e as 01h00.

