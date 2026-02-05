Acompanhe toda a atualidade informativa em 24noticias.sapo.pt

Na rede social Facebook, o Comando Territorial da GNR de Santarém, através do Posto Territorial de Ourém, refere que, "no dia 4 de fevereiro, constituiu arguido um homem e uma mulher com 64 e 28 anos, respetivamente, pelo crime de furto".

Os militares do Posto Territorial de Ourém foram acionados após a denúncia do furto de um gerador de energia, na localidade de Penela, no distrito de Coimbra.

Em estreita coordenação com o efetivo do Posto Territorial de Alvaiázere, distrito de Leiria, os militares encetaram "diligências com o intuito de proceder à interceção da viatura suspeita envolvida no furto".

O veículo foi intercetado na localidade de Vale Travesso, no concelho de Ourém, distrito de Santarém, tendo sido recuperado o gerador furtado e, posteriormente, restituído ao seu legítimo proprietário.

Os suspeitos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Esposende. A ação contou com o apoio do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Tomar e do Posto Territorial de Alvaiázere.



